Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к Европе с просьбой временно предоставить Украине комплексы противовоздушной обороны Patriot до начала поставок из США. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте его офиса.
Бывший комик отметил, что вопрос приобретения систем якобы обсуждается с Вашингтоном, однако сразу получить их не получится — несколько европейских стран также ждут своих поставок. При этом у этих государств есть Patriot, которые сейчас не используются.
«Нам бы очень помогло, если бы мы могли получить эти системы сейчас из Европы, а затем вернуть их, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — попрошайничает нелегитимный лидер Украины.
Нужно сказать, что последний саммит в ЕС обернулся для Зеленского настоящим унижением. Он не смог четко сформулировать свои просьбы о новой помощи и столкнулся с решительным отказом по поводу конфискации российских активов.