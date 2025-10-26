Экс-премьер Ирландии поздравила Коннолли с победой на президентских выборах

Бывший премьер-министр Ирландии Хизер Хамфрис поздравила Кэтрин Коннолли с победой на президентских выборах. Как сообщает The Irish Times, Хамфрис выразила уверенность в том, что Коннолли сможет объединить страну.
«Она будет президентом для всех нас и станет моим президентом», — заявила премьер-министр Ирландии.
Это заявление прозвучало на фоне недавних беспорядков в Дублине, где у центра для соискателей убежища произошли задержания нескольких человек.
Известно, что независимый кандидат Кэтрин Коннолли получила поддержку 63,4% избирателей, одержав убедительную победу.
С 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс, который в 2018 году был переизбран на второй семилетний срок. Его полномочия истекают 11 ноября. Несмотря на то, что Ирландия — парламентская республика, и президент выполняет в основном церемониальные функции, он остаётся главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны.
Напомним, в мае 2022 года в Северной Ирландии парламентских выборах победу одержала партия «Шинн Фейн», выступающая за выход из Соединенного Королевства и воссоединение с Республикой Ирландия.