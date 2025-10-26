Экс-премьер Ирландии поздравила Коннолли с победой на президентских выборах

С 2011 года пост президента Ирландии занимает Майкл Хиггинс, который в 2018 году был переизбран на второй семилетний срок. Его полномочия истекают 11 ноября. Несмотря на то, что Ирландия — парламентская республика, и президент выполняет в основном церемониальные функции, он остаётся главой государства и верховным главнокомандующим Силами обороны страны.