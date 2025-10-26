Московский суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября

Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко будет рассмотрено в суде с 30 октября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на суд.
«Судебное заседание назначено на 30 октября 2025 года», — отметили в инстанции. Помимо этого, в ноябре столичный суд начнёт по существу рассматривать дело генерального директора ГК «Пикет» Андрея Есипова. Дело Антоновой и Кальченко выделено в отдельное производство.
В правоохранительных органах сообщили, что Антонова и Есипов в октябре прошлого года были приговорены к двум годам колонии общего режима по статье о незаконной банковской деятельности. Детали уголовного дела не разглашаются.
Ранее стало известно, что фигуранты дела о мошенничестве, связанном с поставкой некачественных бронежилетов для военных в зоне спецоперации, получили от Министерства обороны РФ по меньшей мере 2,4 млрд рублей.