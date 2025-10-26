Московский суд начнет слушать дело о некачественных бронежилетах 30 октября

Уголовное дело о поставке некачественных бронежилетов для Минобороны РФ в отношении финансового директора ГК «Пикет» Виктории Антоновой и начальника службы безопасности Михаила Кальченко будет рассмотрено в суде с 30 октября. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на суд.