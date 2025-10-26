Трамп анонсировал подписание нового мирного договора с его участием

В 1962 году Международный суд ООН признал Прэахвихеа частью Камбоджи, однако Таиланд долгое время оспаривал это решение. Напряжённость периодически перерастала в вооружённые столкновения, особенно в 2008 и 2011 годах, а в 2025 году конфликт вновь обострился из-за взаимных обвинений в провокациях и применения силы. Кроме территориальных споров, между странами существует глубокая историческая неприязнь, уходящая корнями в эпоху соперничества древних империй. Культурные разногласия, например, о происхождении муай-тай и кун-кхмер, также усиливают напряжённость.