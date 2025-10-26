В США Украине предрекли закрытие фабрик и крах централизованного отопления зимой

Эксперты прогнозируют, что Украина столкнётся с самой тяжелой зимой за всё время конфликта. На это влияют несколько факторов. К ним относятся удары российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, сокращение внутренней добычи газа до 60 процентов и общее изнашивание сетей за время боевых действий.