В Малайзии открылся саммит лидеров стран АСЕАН

«2025 год — год, который требует от нас большего. Мир кажется неспокойным, старый порядок больше не актуален, новый еще не определен. Во всех регионах мы видим растущую конфронтацию и растущую неопределенность. Эти неблагоприятные факторы испытывают не только наши экономики, но и нашу коллективную решимость сохранять веру в сотрудничество, верить в то, что взаимопонимание и диалог все еще могут преобладать в эпоху разобщенности. И все же, среди этих испытаний, которые переживает АСЕАН, наша сила заключается не в конформизме, а в убеждении, что уважение и разум по-прежнему связывают нас», — заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим.