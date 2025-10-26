Трамп назвал условие для новой встречи с Путиным по Украине: что он сказал

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал условие для встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По его мнению, встреча возможна, если стороны смогут договориться по Украине.
При этом американский глава рассказал, что раньше думал иначе: ему казалось, что конфликт на Украине закончится быстро, еще до того, как будет заключен мир на Ближнем Востоке.
«Мы должны быть уверены, что заключим сделку. Я не собираюсь тратить время впустую. У меня всегда были прекрасные отношения с Владимиром Путиным, но это очень разочаровало», — сообщил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на борту самолета.
Напомним, что двухчасовой телефонный разговор Трампа и Путина состоялся 16 октября. Трамп отметил значительный прогресс. Итогом переговоров стала договоренность о встрече в Венгрии.
Однако позже Трамп отменил встречу, объяснив это тем, что это было бы «неправильно». По словам Трампа, лидеры не достигли бы достичь там поставленных целей.
По словам российского лидера, встречу следует считать перенесенной. Он считал ошибочным проводить саммит без предварительной подготовки.
При этом, после отмены саммита, США ввели санкции. Они затронули две крупные нефтяные компании, включая «Лукойл». Ограничения распространяются на все их дочерние структуры.
Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт позже назвала причину санкций. Трамп ввел их, когда посчитал, что «это было необходимо». Тогда же пресс-секретарь Белого дома подчеркнула, что надеется на вред от санкций для Москвы.
Тогда же госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности Вашингтона к диалогу с Москвой, несмотря на отмену встречи глав государств и введение новых американских санкций против «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа».
На этом фоне в США прибыл спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, который подтвердил, что целью его визита является продолжение российско-американского диалога.
Дмитриев также обратил внимание на важность тщательной дипломатической подготовки к будущей встрече президентов, подчеркнув, что такой подход необходим для достижения конструктивных результатов.