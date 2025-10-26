Самая молодая страна Азии стала членом АСЕАН

Декларация была подписана на саммите в Малайзии в присутствии лидеров стран ассоциации и премьер-министра Восточного Тимора Кай Ралы Шананы Гужма.
23 октября в Куала-Лумпуре начались мероприятия саммита стран АСЕАН. Основная программа пройдет
АСЕАН — это региональная межправительственная организация, основанная в 1967 году с целью ускорения экономического роста, социального прогресса и культурного развития в Юго-Восточной Азии. В нее входят 10 стран: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Теперь к ним добавился Восточный Тимор.
Восточный Тимор — одно из беднейших государств в Юго-Восточной Азии, расположенное на самом южном из Малых Зондских островов, в 500 км от Австралии. Эта аграрная страна окончательно получила независимость в 2002 году, а массовые беспорядки и вооруженные конфликты здесь закончились только в 2007 году.