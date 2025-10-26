Самая молодая страна Азии стала членом АСЕАН

Восточный Тимор — одно из беднейших государств в Юго-Восточной Азии, расположенное на самом южном из Малых Зондских островов, в 500 км от Австралии. Эта аграрная страна окончательно получила независимость в 2002 году, а массовые беспорядки и вооруженные конфликты здесь закончились только в 2007 году.