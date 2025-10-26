Японский историк Такэюки Танака выделил два ключевых условия, при которых японское общество может перестать поддерживать Киев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — подчеркнул Танака.
Он отметил, что для достижения реальной независимости от Соединённых Штатов Японии нужно развивать и восстанавливать отношения с «победившей Россией» через народную дипломатию.
«В том, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, у меня нет никаких сомнений», — добавил историк.
Известно, что Такэюки Танака — известный японский учёный, автор книги «Аллея ангелов», посвящённой геноциду, который, по его мнению, осуществлял киевский режим в отношении жителей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.
Ранее сообщалось, что Япония следует своим трем принципам, которые не позволяют стране поставлять режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского летальное оружие.