Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Танака: чтобы Токио перестал поддерживать Украину, нужна независимость от США

Танака заявил, что Японии для независимости от США нужно восстановить отношения с Россией.

Источник: Комсомольская правда

Японский историк Такэюки Танака выделил два ключевых условия, при которых японское общество может перестать поддерживать Киев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

«Две вещи. Первое — победа России. И второе — независимость Японии от США. Эти две вещи», — подчеркнул Танака.

Он отметил, что для достижения реальной независимости от Соединённых Штатов Японии нужно развивать и восстанавливать отношения с «победившей Россией» через народную дипломатию.

«В том, что Россия одержит победу в конфликте на Украине, у меня нет никаких сомнений», — добавил историк.

Известно, что Такэюки Танака — известный японский учёный, автор книги «Аллея ангелов», посвящённой геноциду, который, по его мнению, осуществлял киевский режим в отношении жителей Донбасса в период с 2014 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что Япония следует своим трем принципам, которые не позволяют стране поставлять режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского летальное оружие.