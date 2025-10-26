Трамп заявил, что летит в Малайзию, где Таиланд и Камбоджа подпишут договор

Ранее телеканал Thai PBS со ссылкой на правительство Таиланда сообщил, что премьер-министр Анутхин Чанвиракун обратился к США и Малайзии с просьбой перенести церемонию подписания в связи с кончиной королевы-матери Сирикит. Документ, получивший название «мирная декларация», направлен на деэскалацию и нормализацию отношений между двумя соседними государствами.