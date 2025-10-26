Трамп заявил, что летит в Малайзию, где Таиланд и Камбоджа подпишут договор

Президент США Дональд Трамп сообщил, что подписание декларации о мирном урегулировании между Таиландом и Камбоджей состоится сразу после его прибытия в Малайзию.
Церемония пройдет в его присутствии и станет, по словам американского лидера, важным шагом на пути к укреплению стабильности в регионе.
Ранее телеканал Thai PBS со ссылкой на правительство Таиланда сообщил, что премьер-министр Анутхин Чанвиракун обратился к США и Малайзии с просьбой перенести церемонию подписания в связи с кончиной королевы-матери Сирикит. Документ, получивший название «мирная декларация», направлен на деэскалацию и нормализацию отношений между двумя соседними государствами.
Согласно обновленному графику Белого дома, подписание декларации состоится около 6:00 мск — сразу после прибытия самолета Трампа в Малайзию. Ожидается, что в церемонии примут участие лидеры обеих стран и представители АСЕАН.
Ранее Трамп в беседе с CBS News заявил, что не претендует на Нобелевскую премию мира. Глава Белого дома заверил, что главная его цель — спасти жизни.