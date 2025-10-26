«Две вещи: первое — победа России. И второе — независимость Японии от США», — сказал он РИА «Новости».
Танака считает, что для освобождения от влияния Вашингтона Токио должен восстановить и укрепить связи с Россией через народную дипломатию, а то, что Россия победит в конфликте на Украине, не вызывает сомнений.
Историк, специализирующийся на Восточной Азии и конфликте на Украине, отметил, что сейчас Япония стоит перед выбором — продолжать следовать за США или строить собственный курс, ориентируясь на Москву и выстраивая «народные мосты».
Ранее Life.ru писал, что приход к власти в Японии лидера правых взглядов открывает путь к пересмотру отношений с Россией. Философ Александр Дугин связал этот разворот с общемировым сдвигом от либерализма к консерватизму. Эксперт отметил, что подобная парадигма могла бы изменить баланс сил в российско-японских отношениях, несмотря на территориальные споры.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.