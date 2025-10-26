Японский историк назвал два условия для прекращения помощи Токио Украине

Ранее Life.ru писал, что приход к власти в Японии лидера правых взглядов открывает путь к пересмотру отношений с Россией. Философ Александр Дугин связал этот разворот с общемировым сдвигом от либерализма к консерватизму. Эксперт отметил, что подобная парадигма могла бы изменить баланс сил в российско-японских отношениях, несмотря на территориальные споры.