Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию по приглашению министерств иностранных дел этих стран. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Источник: Life.ru

«Министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи нанесёт визит в РФ и Республику Беларусь по приглашению МИД РФ и МИД РБ», — отмечается в сообщении ЦТАК.

Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

