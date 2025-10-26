Глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетит Россию и Белоруссию

Ранее в октябре заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отправился КНДР на празднование 80-летия Трудовой партии Кореи. Он почтил память советских солдат, возложив венок к памятнику Освобождения в Пхеньяне. Также Life.ru писал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал военную активность США и их союзников против КНДР провокационной. Он подчеркнул, что возвращение к диалогу с учётом текущих реалий региона является единственным путём для построения в Северо-Восточной Азии стабильной системы безопасности.