Губернатор Травников проконтролировал капремонт школы под Новосибирском

В 2025 году в Новосибирской области запланирован капитальный ремонт 38 школ. Из них 29 образовательных учреждений уже были введены в эксплуатацию к началу учебного года. Оставшиеся объекты должны быть сданы до конца декабря в соответствии с графиком реализации федеральной программы.