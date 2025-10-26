Ричмонд
Губернатор Травников проконтролировал капремонт школы под Новосибирском

Образовательное учреждение ремонтируется в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Источник: Telegram-канал Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Ордынский район проверил ход капитального ремонта средней школы имени Героя Советского Союза А. И. Демакова в селе Верх-Ирмень. Образовательное учреждение, построенное в 1981 году, ремонтируется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Травникова, при возникновении необходимости в дополнительных работах власти всегда выделяют средства. При этом сохраняется ключевое условие: новые работы не должны повлиять на сроки сдачи объекта. В декабре школа должна быть полностью готова к приему учащихся.

Губернатор поручил региональному министерству образования и районной администрации усилить контроль за выполнением работ. В случае необходимости подрядчику будет предоставлена дополнительная рабочая сила для соблюдения установленных сроков.

В 2025 году в Новосибирской области запланирован капитальный ремонт 38 школ. Из них 29 образовательных учреждений уже были введены в эксплуатацию к началу учебного года. Оставшиеся объекты должны быть сданы до конца декабря в соответствии с графиком реализации федеральной программы.