Трамп по прибытии в Малайзию станцевал традиционный местный танец

Как рассказали корреспонденту ТАСС малайзийские журналисты, исполненный номер является традиционным приветственным танцем в Малайзии. В его основе приемы из малайзийских боевых искусств силат.
В аэропорту американского лидера встречало малайзийское руководство во главе с премьером Анваром Ибрагимом. Позднее они проведут двустороннюю встречу.
Трамп также планирует присутствовать при подписании Таиландом и Камбоджей совместной декларации о принципах двусторонних отношений, которые омрачает недавний пограничный конфликт.
Как сообщил МИД Малайзии, на полях саммита пройдут сопутствующие мероприятия и встречи, в том числе в формате «АСЕАН плюс один» с представителями каждой из семи стран-партнеров (Австралия, Китай, Индия, Япония, Республика Корея, Россия и США), «АСЕАН плюс три» (Китай, Япония, Республика Корея). Кроме того, в Куала-Лумпуре пройдет Восточноазиатский саммит (ВАС).
АСЕАН была основана в 1967 году и на сегодняшний день после присоединения к ассоциации Восточного Тимора объединяет одиннадцать стран Юго-Восточной Азии — Бруней, Вьетнам, Восточный Тимор, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины. Первый саммит ассоциации прошел в 1976 году. С начала 2025 года полномочия председателя АСЕАН по принципу ротации перешли от Лаоса к Малайзии.