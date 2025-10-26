Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал попытки западных лидеров пугать собственных граждан Россией настоящим цирком. Об этом он рассказал в интервью радиостанции Kossuth.
По его мнению, западные страны сами втянули себя в конфликт, подталкивая Украину к нему и даже мешая попыткам президента США Дональда Трампа добиться мира.
«Они так вводили своих граждан в заблуждение этими сказками о том, что русские придут и вот-вот “сожрут” всех вечером в Париже или Берлине, что теперь очень трудно выйти из этого военного психоза и военной риторики и вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Орбан.
Он добавил, что пора «прекратить этот цирк, сказать хватит и начать стремиться к миру». Политик отметил, что политика — дело сложное: когда страна выбирает путь конфликта, очень трудно свернуть с него, даже осознавая ошибки, что ведет к потерям и убыткам.
Президент России Владимир Путин отмечал, что правящие элиты в европейских странах продолжают раздувать истерию вокруг якобы грозящей опасности со стороны России. По его словам, сами политики не верят в эти угрозы, но пытаются убедить в них своих граждан, создавая атмосферу страха и напряжённости.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что многие европейские политики не заинтересованы во встрече России и США и готовы приложить все усилия, чтобы она не состоялась. Дипломат подчеркнул, что подобная позиция противоречит интересам установления мира.
Недавно официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что обман, который переживают жители западноевропейских стран сегодня, значительно превосходит масштабом тот, что был во времена Второй мировой войны.
Дипломат подчеркнула, что книга Бертолази адресована его соотечественникам, которые на протяжении десятилетий подвергались манипуляциям, формирующим искажённое представление о международных событиях и политике, особенно касающейся конфликта на Украине.
В то же время, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко раскритиковал так называемую «коалицию желающих», назвав ее фактическим военным альянсом. Политик отметил, что Европа уже по уши вовлечена в конфликт на украинской территории.