ЦТАК: глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи намерена совершить визит в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным агентства, поездка состоится по приглашению российского внешнеполитического ведомства.
Конкретные даты визита пока не называются, однако ожидается, что в ходе поездки стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.
Кроме того, Цой Сон Хи планирует посетить Белоруссию, где также пройдут переговоры на уровне министерств иностранных дел.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и КНДР достигли самого высокого уровня за всю историю и продолжают укрепляться на основе боевого братства и взаимного уважения.
