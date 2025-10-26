Ричмонд
ЦТАК: глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

Конкретные даты визита пока не называются.

Источник: Аргументы и факты

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи намерена совершить визит в Россию, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи. По данным агентства, поездка состоится по приглашению российского внешнеполитического ведомства.

Конкретные даты визита пока не называются, однако ожидается, что в ходе поездки стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и международной повестки.

Кроме того, Цой Сон Хи планирует посетить Белоруссию, где также пройдут переговоры на уровне министерств иностранных дел.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что отношения между Россией и КНДР достигли самого высокого уровня за всю историю и продолжают укрепляться на основе боевого братства и взаимного уважения.

