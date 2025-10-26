Почти половина жителей Японии негласно симпатизируют России в конфликте с Киевом, сообщил в беседе с РИА Новости японский историк Такэюки Танака.
По его словам, значительная часть населения страны считает, что позиция Украины является ошибочной, хотя такие взгляды редко высказываются открыто.
Танака известен как автор книги «Аллея ангелов», посвящённой событиям на Донбассе с 2014 по 2022 год. В своём исследовании он описывает трагедию мирных жителей региона и рассматривает действия украинских властей как проявление геноцида.
Историк подчеркивал, что написал эту книгу, стремясь показать японцам альтернативный взгляд на происходящее и противостоять одностороннему влиянию западной пропаганды.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Токио намерен заключить мирный договор с Россией.