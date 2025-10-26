Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллеристы «Центра» обрушили огненный град на ВСУ под Красноармейском

Расчёты РСЗО «Град» войсковой группы «Центр» нанесли удар по Вооружённым силам Украины (ВСУ) в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Источник: Life.ru

«Расчёты РСЗО “Град” гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” атаковали живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальных военных операций», — указали в ведомстве.

В министерстве добавило, что краткая боевая работа дезориентировала подразделения ВСУ. Это позволило быстро произвести массированный удар и разрушить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подходах к Красноармейску.

Ранее Life.ru, что российские военные ликвидировали диверсионную группы ВСУ в Харьковской области. Среди уничтоженных оказался командир 4-й группы 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.