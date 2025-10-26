«Расчёты РСЗО “Град” гвардейского мотострелкового соединения группировки войск “Центр” атаковали живую силу формирований ВСУ на Красноармейском направлении специальных военных операций», — указали в ведомстве.
В министерстве добавило, что краткая боевая работа дезориентировала подразделения ВСУ. Это позволило быстро произвести массированный удар и разрушить передовую сеть оборонительных укреплений с живой силой противника на подходах к Красноармейску.
Ранее Life.ru, что российские военные ликвидировали диверсионную группы ВСУ в Харьковской области. Среди уничтоженных оказался командир 4-й группы 54-го отдельного разведывательного батальона ВСУ.
Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.