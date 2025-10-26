Саммит АСЕАН в Малайзии начался с конфуза с президентом Индонезии

Саммит стартовал 23 октября и продлится до конца недели. Среди главных тем — вступление Восточного Тимора в АСЕАН, подписание «мирной декларации» между Камбоджей и Таиландом, а также обсуждение ситуации в Мьянме и борьба с телефонными мошенническими центрами, действующими в регионе. На мероприятии присутствуют мировые лидеры, включая президента Бразилии Лулу да Силву, премьер-министра Канады Марка Карни и генсека ООН Антониу Гутерриша.