Швейцарский подполковник Боссхард: Запад недооценивает силу оружия России

Боссхард также рассказал о его общении с европейцами по поводу текущей ситуации на Украине. По словам подполковника, в таких беседах он периодически напоминает о том, что в начале Великой Отечественной войны немецкие войска неожиданно столкнулись на поле боя с советскими танками Т-34 и истребителями Як-9.