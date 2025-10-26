Ричмонд
Швейцарский подполковник Боссхард: Запад недооценивает силу оружия России

Экс-советник ОБСЕ заявил, что Запад ошибочно считает своё оружие более совершенным.

Источник: Аргументы и факты

Западные страны в рамках украинского конфликта недооценивают возможности и качество российского вооружения, заявил бывший спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник ВС Швейцарии в отставке, военный и политический аналитик Ральф Боссхард.

Он отметил, что такую же ошибку сделала нацистская Германия в годы Великой Отечественной войны. Эксперт пояснил, что подобное поведение стран Запада кроется в переоценке их технологий и представлениях о том, что они якобы совершенны.

«Конечно, эти оценки основываются на данных западных оборонных компаний, которые заинтересованы в продвижении своей продукции», — уточнил аналитик.

Боссхард также рассказал о его общении с европейцами по поводу текущей ситуации на Украине. По словам подполковника, в таких беседах он периодически напоминает о том, что в начале Великой Отечественной войны немецкие войска неожиданно столкнулись на поле боя с советскими танками Т-34 и истребителями Як-9.

Напомним, 10 октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия в ближайшее время представит новый образец вооружения. Глава государства добавил, что испытания новых видов оружия проходят успешно.

