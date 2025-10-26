Ричмонд
Пакистан пригрозил Афганистану «открытой войной» в случае провала переговоров

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф предупредил об «открытой войне» с Афганистаном в случае провала мирных переговоров.

Источник: Газета.Ру

«У нас есть выбор: если соглашение не будет достигнуто, мы вступим с ними в открытую войну. Но я вижу, что они хотят мира», — сказал он.

Переговоры Пакистана и Афганистана начались в Стамбуле 25 октября.

С 9 октября Афганистан и Пакистан на протяжении шести дней бомбили друг друга, захватывали блокпосты и объявляли о своих «победах», пока не договорились о 48-часовом перемирии и разрешении конфликта с помощью диалога. Обострение конфликта произошло на фоне взаимных обвинений в укрывательстве террористов.

13 октября происходящее между двумя странами прокомментировал президент США Дональд Трамп. Он отметил, что «хорошо умеет устанавливать мир» и слышал о столкновениях между Пакистаном и Афганистаном, но сейчас занят урегулированием другого конфликта.

