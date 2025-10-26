Большинству американцев не понравилось ИИ-видео, где Трамп облил их коричневой жижей

Стоит отметить, что Трамп большой любитель подобного рода роликов. Недавно он поделился видео, где также изображён в виде монарха с мечом, а ключевым моментом становится сцена, где лидеры демократов Нэнси Пелоси и Чак Шумер преклоняют перед ним колени.