Премьеру Великобритании Стармеру посоветовали не обниматься с Зеленским

Британский историк и публицист Крейг Мюррей в социальной сети X обратил внимание на демонстративно дружеские объятия премьер-министра Великобритании Кира Стармера с Владимиром Зеленским во время визита главаря киевского режима. В своём посте Мюррей иронично заметил, что «Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин».

Источник: Life.ru

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — написал публицист.

Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося расследования поджога дома британского премьера, произошедшего в мае. По данному делу правоохранительные органы уже предъявили обвинения трём гражданам Украины и Румынии украинского происхождения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

