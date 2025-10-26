«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — написал публицист.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающегося расследования поджога дома британского премьера, произошедшего в мае. По данному делу правоохранительные органы уже предъявили обвинения трём гражданам Украины и Румынии украинского происхождения.
