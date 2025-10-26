NYT: Украину зимой могут ждать перебои с отоплением и закрытие заводов

Издание отмечает, что несколько городов уже отложили включение центрального отопления в жилых домах из-за недостатка газоснабжения. Продолжительные перебои с обеспечением населения газом и электричеством могут побудить больше украинцев эмигрировать, что еще сильнее ослабит экономику страны, добавляет газета.
На Украине из-за дефицита газа и повреждения энергетической инфраструктуры все чаще звучат опасения, что отопительный сезон придется отложить на максимально возможное время. Кабмин принял решение сократить его на месяц: начать подавать тепло 1 ноября и завершить 31 марта. Обычно отопление в стране давали с 15 октября по 15 апреля.
Ранее экс-министр энергетики Украины Ольга Буславец предупредила, что грядущий отопительный сезон будет сложным для страны, а предстоящая зима — самой тяжелой из всех предыдущих.