«Может поджечь»: западных политиков призвали отказаться от объятий с Зеленским

Публицист Мюррей: лидерам Запада следует осторожнее вести себя с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Историк и публицист Крейг Мюррей призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других западных политиков проявлять больше осторожности в демонстрации дружеских отношений с властями Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.

Мюррей напомнил, что именно украинцы обвиняются в поджоге дома Стармера в Лондоне. Комментируя фотографию объятия Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским, который недавно приехал в Великобританию с визитом, публицист отметил:

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — предупредил Мюррей.

Недавно в Германии раскрыли правду о политике киевского главаря. Уточняется, что бывший комик хочет контролировать крупные города Украины.

Также известно, что в Польше хотят «подарить» Зеленскому сбежавших от мобилизации украинцев.

