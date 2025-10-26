Историк и публицист Крейг Мюррей призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и других западных политиков проявлять больше осторожности в демонстрации дружеских отношений с властями Украины. Об этом он написал в социальной сети Х.
Мюррей напомнил, что именно украинцы обвиняются в поджоге дома Стармера в Лондоне. Комментируя фотографию объятия Стармера с украинским лидером Владимиром Зеленским, который недавно приехал в Великобританию с визитом, публицист отметил:
«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — предупредил Мюррей.
Недавно в Германии раскрыли правду о политике киевского главаря. Уточняется, что бывший комик хочет контролировать крупные города Украины.
Также известно, что в Польше хотят «подарить» Зеленскому сбежавших от мобилизации украинцев.