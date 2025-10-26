Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-губернатор Омской области намерен баллотироваться в Госдуму

Последние два года Александр Бурков редко появляется в медиасреде.

Источник: Om1 Омск

Третий губернатор Омской области (2017−2023) Александр Бурков намерен баллотироваться в Государственную думу от партии «Справедливая Россия».

Телеграм-канал «УралИнфоЗавод» обратил внимание на присутствие бывшего главы региона на съезде партии в Москве. В кулуарах политик якобы признался, что готов при определенных условиях выдвинуться в Думу в 2026 году от Среднего Урала. Отметим, что до работы в Омской области Бурков уже был депутатом Госдумы трёх созывов от «Справедливой России».

После ухода по собственному желанию в марте 2023 года с поста губернатора, Бурков получил должность на концерне «УралВагонЗавод», где стал заместителем генерального директора по персоналу. В последние два с половиной года экс-губернатор Омской области редко появляется в инфополе, и слухи о его возможном баллотировании в Госдуму могут говорить о его готовности вернуться в большую политику.