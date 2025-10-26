Экс-губернатор Омской области намерен баллотироваться в Госдуму

Третий губернатор Омской области (2017−2023) Александр Бурков намерен баллотироваться в Государственную думу от партии «Справедливая Россия».
Телеграм-канал «УралИнфоЗавод» обратил внимание на присутствие бывшего главы региона на съезде партии в Москве. В кулуарах политик якобы признался, что готов при определенных условиях выдвинуться в Думу в 2026 году от Среднего Урала. Отметим, что до работы в Омской области Бурков уже был депутатом Госдумы трёх созывов от «Справедливой России».
После ухода по собственному желанию в марте 2023 года с поста губернатора, Бурков получил должность на концерне «УралВагонЗавод», где стал заместителем генерального директора по персоналу. В последние два с половиной года экс-губернатор Омской области редко появляется в инфополе, и слухи о его возможном баллотировании в Госдуму могут говорить о его готовности вернуться в большую политику.