Экс-губернатор Омской области намерен баллотироваться в Госдуму

После ухода по собственному желанию в марте 2023 года с поста губернатора, Бурков получил должность на концерне «УралВагонЗавод», где стал заместителем генерального директора по персоналу. В последние два с половиной года экс-губернатор Омской области редко появляется в инфополе, и слухи о его возможном баллотировании в Госдуму могут говорить о его готовности вернуться в большую политику.