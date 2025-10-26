Алаудинов: Украинцы активно присылают Российской армии координаты ТЦК

По его словам, такое взаимодействие помогает «освобождать украинское население от оков ТЦК».
«Украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы её используем, по этой информации и наносим поражение», — приводит слова Алаудинова ТАСС.
Ранее сообщалось, что жители прифронтовых населённых пунктов Украины всё чаще помогают российским силам выявлять позиции ВСУ, превращая тыл в оперативный ресурс для наступления. Для Киева это стало угрозой с совершенно нового угла.
