Алаудинов: Украинцы активно присылают Российской армии координаты ТЦК

Жители Украины активно сотрудничают с Российской армией, передавая координаты территориальных центров комплектования (ТЦК) для последующих ударов. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Источник: Life.ru

По его словам, такое взаимодействие помогает «освобождать украинское население от оков ТЦК».

«Украинцы активно сотрудничают с нами, скидывают нам информацию, мы её используем, по этой информации и наносим поражение», — приводит слова Алаудинова ТАСС.

Ранее сообщалось, что жители прифронтовых населённых пунктов Украины всё чаще помогают российским силам выявлять позиции ВСУ, превращая тыл в оперативный ресурс для наступления. Для Киева это стало угрозой с совершенно нового угла.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.