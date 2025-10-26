Ранее Life.ru писал, что ушедшая на фронт депутат Рады раскритиковала командование ВСУ за «мясников» — офицеров, которые жертвовали подчинёнными ради карьеры. Солдатов в украинской армии рассматривают как расходный материал, а их жизни — как инструмент для выполнения приказов. Депутат подчеркнула, что на передовой бойцы чувствуют себя заброшенными и игнорируемыми штабами.