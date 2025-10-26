Японцы держат в тайне свое отношение к России: что они на самом деле думают об украинском конфликте

«В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина. Это очень важно», — приводит РИА Новости слова историка, который назвал свои наблюдения очень важными.