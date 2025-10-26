Почти половина японцев держат в тайне отношение к России, поддерживая ее в конфликте с Украиной. Такое мнение высказал японский историк Такэюки Танака.
«В Японии, хоть они этого не говорят вслух, Россию поддерживает, наверное, почти половина населения. И тех, кто считает, что позиция Украины ошибочная, тоже примерно половина. Это очень важно», — приводит РИА Новости слова историка, который назвал свои наблюдения очень важными.
Как писал сайт KP.RU, Танака также выделил ключевые условия, при которых японское общество перестанет поддерживать Украину. Историк отметил достижение Японией реальной независимости от США, для чего нужно развивать и восстанавливать отношения с «победившей Россией» через народную дипломатию.
Напомним, пока Япония продолжает следовать своим трем принципам, которые не позволяют стране поставлять оружие киевскому режиму.