Танака, известный своей книгой «Аллея ангелов» о событиях на Донбассе с 2014 по 2022 год, подчёркивает важность этих настроений в японском обществе. Как ранее отмечал историк, его работа призвана помочь соотечественникам «пробудиться от прозападной пропаганды» и понять истинные, по его мнению, причины начала специальной военной операции.
Исследователь критически оценивает позицию официального Токио, указывая, что японское правительство проигнорировало реальные предпосылки текущего конфликта, пишет РИА «Новости».
Напомним, недавно к власти в Японии пришла консерватор Санаэ Такаити. Она стала первой женщиной-премьером в истории Японии. Политик намерена заключить мирный договор с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже отметил, что наша страна положительно оценивает стремление японского правительства.
