Историк Крейг Мюррей заявил, что британскому премьер-министру Киру Стармеру следовало бы осторожнее показывать дружеское отношение к украинскому руководству.
«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — написал Крейг Мюррей в соцсети.
Так он прокомментировал фотографию, на которой Кир Стармер обнимается с Владимиром Зеленским, прибывшим с визитом в Великобританию.
Отметим, в мае в доме Кира Стармера произошел пожар. До этого правоохранители зафиксировали еще несколько инцидентов с поджогами имущества премьер-министра. Полицейские задержали граждан Украины Романа Лавриновича, Петра Починка, а также гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка. Им предъявили обвинения.