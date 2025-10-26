Ричмонд
Историк Мюррей: политикам Запада стоит осторожнее вести себя с Зеленским

Крейг Мюррей прокомментировал фотографию, на которой Кир Стармер обнимается с Владимиром Зеленским.

Источник: Аргументы и факты

Историк Крейг Мюррей заявил, что британскому премьер-министру Киру Стармеру следовало бы осторожнее показывать дружеское отношение к украинскому руководству.

«Стармеру следует с осторожностью относиться к объятиям украинских мужчин. Я слышал, что они могут появиться через пару лет и поджечь вашу собственность», — написал Крейг Мюррей в соцсети.

Так он прокомментировал фотографию, на которой Кир Стармер обнимается с Владимиром Зеленским, прибывшим с визитом в Великобританию.

Отметим, в мае в доме Кира Стармера произошел пожар. До этого правоохранители зафиксировали еще несколько инцидентов с поджогами имущества премьер-министра. Полицейские задержали граждан Украины Романа Лавриновича, Петра Починка, а также гражданина Румынии украинского происхождения Станислава Карпюка. Им предъявили обвинения.

