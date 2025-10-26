Ричмонд
Таиланд и Камбоджа подписали «мирную сделку»

КУАЛА-ЛУМПУР, 26 октября. /ТАСС/. Премьер-министры Таиланда и Камбоджи Анутхин Чанвиракун и Хун Манет в присутствии президента США Дональда Трампа на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Куала-Лумпуре подписали «мирную сделку», передает корреспондент ТАСС.

Источник: Reuters

Как сообщал ранее генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун, стороны подписывают не мирное соглашение, а совместную декларацию, которая должна заложить основу для мирного урегулирования конфликта.

