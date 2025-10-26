Джурич: Сербия готова принять переговоры по Украине

Сербия готова принять переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью американскому телеканалу Fox News глава сербского МИД Марко Джурич.
«Сербия тоже находится среди стран, предлагающих свои хорошие услуги, — учитывая наше прошлое, учитывая тот факт, что мы дружим со всеми привлеченными сторонами, — чтобы попробовать и, если нужно или если есть интерес, провести любые переговоры», — сказал министр.
Он отметил, что местом для проведения переговоров мог бы стать Белград.
