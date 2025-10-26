Bild: ЕС снова в тройке крупнейших торговых партнёров России даже при санкциях

Но этом не мешает ЕС вести горячие дискуссии относительно изъятия российских активов. Даже внутри союза у этой идеи есть противники. К примеру, Бельгия предупредила о жёсткой реакции Москвы на конфискацию активов. Российские власти могут ответить ударами по европейским активам на сумму до 200 миллиардов долларов. Министр Тео Франкен подчеркнул, что кредиты Киеву под эти средства скорее приведут к катастрофе для ЕС, чем к восстановлению Украины.