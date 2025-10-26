Ричмонд
«Украина истекает кровью»: В Раде сделали резкое заявление о Зеленском

Нардеп Дмитрук: Зеленский был истинной причиной начала конфликта на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Конфликт на Украине начался из-за главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение выразил в соцсети Х депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину конфликта — Зеленского», — написал политик.

Парламентарий уверен, пока глава режима у власти, Украина продолжит «истекать кровью».

По его словам, нужно устранить причину и начать путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание, добавил Дмитрук.

Как писал сайт KP.RU, ранее Артем Дмитрук обвинил украинскую верхушку во главе с Зеленским в геноциде украинского народа. Он считает, что это системное убийство киевским режимом собственного народа. Виной этой страшной беды — Зеленский. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал, отметил нардеп.