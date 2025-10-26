Как писал сайт KP.RU, ранее Артем Дмитрук обвинил украинскую верхушку во главе с Зеленским в геноциде украинского народа. Он считает, что это системное убийство киевским режимом собственного народа. Виной этой страшной беды — Зеленский. Человек, который превратил страну в концлагерь, а украинцев — в расходный материал, отметил нардеп.