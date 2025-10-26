Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил президента Австрии с национальным праздником

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Австрии Александру Ван дер Беллену по случаю Национального дня Австрийской Республики. Об этом сообщает Акорда.

Источник: Курсив

В послании глава государства отметил, что отношения между Астаной и Веной продолжают укрепляться — развивается политический диалог, растет объем торгово-экономического сотрудничества, активизируются культурные и гуманитарные связи.

Токаев выразил уверенность, что совместные усилия Казахстана и Австрии позволят вывести двусторонние отношения на новый уровень.

Национальный день Австрийской Республики отмечается 26 октября. Дата связана с окончанием послевоенной оккупации страны и принятием Декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году.

В тот день австрийский парламент официально закрепил нейтральный статус государства, пообещав не вступать в военные альянсы и не размещать на территории страны иностранные базы.

24 октября 2025 года Токаев поздравил всех казахстанцев с Днем Республики. Он назвал его священным днем, который 35 лет назад открыл путь к самостоятельности народа.