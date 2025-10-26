Токаев поздравил президента Австрии с национальным праздником

В послании глава государства отметил, что отношения между Астаной и Веной продолжают укрепляться — развивается политический диалог, растет объем торгово-экономического сотрудничества, активизируются культурные и гуманитарные связи.
Токаев выразил уверенность, что совместные усилия Казахстана и Австрии позволят вывести двусторонние отношения на новый уровень.
Национальный день Австрийской Республики отмечается 26 октября. Дата связана с окончанием послевоенной оккупации страны и принятием Декларации о постоянном нейтралитете в 1955 году.
В тот день австрийский парламент официально закрепил нейтральный статус государства, пообещав не вступать в военные альянсы и не размещать на территории страны иностранные базы.
24 октября 2025 года Токаев поздравил всех казахстанцев с Днем Республики. Он назвал его священным днем, который 35 лет назад открыл путь к самостоятельности народа.