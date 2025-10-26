Ричмонд
ЕС вошел в тройку крупнейших торговых партнеров РФ, несмотря на санкции

Общий объем торговли России с ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро.

Источник: Аргументы и факты

ЕС продолжает оставаться в числе ведущих торговых партнеров России, несмотря на значительное ухудшение политических отношений между блоком и Москвой. Об этом информирует немецкая газета Bild.

Согласно публикации, общий объем торговли между Россией и ЕС составляет около 67,5 миллиарда евро, что позволило ЕС занять третье место среди торговых партнеров России в 2024 году. По данным Немецкого экономического института, основными экономическими партнерами России остаются Китай и Индия.

Ранее Мария Захарова напомнила, что санкции, которые вводит Евросоюз против России, в первую очередь наносят ущерб самому Брюсселю. Также дипломат отмечала, что новые санкции США против российских нефтяных компаний не создадут проблем для страны, так как Россия уже выработала устойчивость к таким экономическим ограничениям.

