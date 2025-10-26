ЕС вошел в тройку крупнейших торговых партнеров РФ, несмотря на санкции

Ранее Мария Захарова напомнила, что санкции, которые вводит Евросоюз против России, в первую очередь наносят ущерб самому Брюсселю. Также дипломат отмечала, что новые санкции США против российских нефтяных компаний не создадут проблем для страны, так как Россия уже выработала устойчивость к таким экономическим ограничениям.