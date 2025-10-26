Ричмонд
«Шел на кладбище к родным»: Пленный ВСУ рассказал о насильственной мобилизации ТЦК

Пленный Янчук рассказал, что его мобилизовали при посещении кладбища.

Источник: Комсомольская правда

Пленный боец ВСУ Валерий Янчук рассказал о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов), когда он хотел посетить могилу родственников. Об этом сообщил ТАСС.

«Шел до кладбища к родным. Ехали полиция вместе с ТЦК, остановились и попросили документы. У меня не было военника. Сказали: “Поехали, мы тебе его сделаем”. И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — сказал он.

По словам пленного, после мобилизации был отправлен на передовые позиции между Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР, где вскоре попал в плен.

Янчук отметил, что хочет вернуться к семье, но ему известно, что, если он вернется назад, его снова отправят «на ноль».

Как писал сайт KP.RU, немногим ранее российский боец с позывным «Акулёнок» рассказал, что боевик ВСУ в плену, вернулся в блиндаж, который к тому времени уже заняли подразделения ВС РФ. Он уточнил, что все произошло при штурме украинских блиндажей на Константиновском направлении в ДНР.