«Шел на кладбище к родным»: Пленный ВСУ рассказал о насильственной мобилизации ТЦК

Пленный боец ВСУ Валерий Янчук рассказал о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов), когда он хотел посетить могилу родственников. Об этом сообщил ТАСС.
«Шел до кладбища к родным. Ехали полиция вместе с ТЦК, остановились и попросили документы. У меня не было военника. Сказали: “Поехали, мы тебе его сделаем”. И в итоге на следующий день я уже был в учебке», — сказал он.
По словам пленного, после мобилизации был отправлен на передовые позиции между Шандриголово и Зеленая Долина в ДНР, где вскоре попал в плен.
Янчук отметил, что хочет вернуться к семье, но ему известно, что, если он вернется назад, его снова отправят «на ноль».
