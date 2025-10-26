Лукашенко оценил качество дорог в Беларуси и их ремонт

Александр Лукашенко отметил, что за пятилетку в Беларуси обновлено 18 тысяч километров автомобильных дорог. Он обратил внимание на то, что столица страны — Минск — связана почти со всеми областными центрами быстрыми и надежными трассами, которые улучшают без выходных и праздников.