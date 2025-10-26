Лукашенко оценил качество дорог в Беларуси и их ремонт

Президент Беларуси Александр Лукашенко 26 октября поздравил работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба президента.
«Белорусы привыкли ездить с комфортом и гордятся тем фактом, что современные автомагистрали с качественной инфраструктурой являются одной из визитных карточек нашей страны», — говорится в поздравлении.
Напомним, что ежегодно в последнее воскресенье октября в Беларуси отмечают профессиональный праздник — День автомобилиста и дорожника.
Александр Лукашенко отметил, что за пятилетку в Беларуси обновлено 18 тысяч километров автомобильных дорог. Он обратил внимание на то, что столица страны — Минск — связана почти со всеми областными центрами быстрыми и надежными трассами, которые улучшают без выходных и праздников.
«Ремонтируются мосты, путепроводы, проектируются удобные транспортные развязки, подземные пешеходные переходы. Развиваются организации по перевозке грузов и пассажиров, станции техобслуживания», — говорится в поздравлении.
Тем временем премьер-министр Александр Турчин сказал, что качество медуслуг вырастет в Беларуси.
Мы писали, что глава Нацбанка сказал о ситуации с проблемными долларовыми банкнотами в Беларуси.
Еще прочитайте, что вице-премьер Наталья Петкевич раскрыла, сколько денег собрали на субботнике в Беларуси.
Вместе с тем легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов принял участие в субботнике в Беловежской пуще в Беларуси.