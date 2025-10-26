Лукашенко: австрийских граждан ждет в Беларуси безопасность, а виза не нужна

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил 26 октября народ Австрии с 70-летием современной австрийской государственности, основанной на принципе вечного нейтралитета, сообщает пресс-служба президента.
Лукашенко подчеркнул, что в 2025 году Беларусь также отмечает юбилей Победы над нацизмом, отметив, как сегодня важно помнить о героических страницах истории и уроках прошлого.
Президент Беларуси также обратил внимание, что прочные контакты между государственными и политическими деятелями, эффективное взаимодействие в сферах торговли и экономики, сотрудничество в отраслях культуры и науки, крепкие общественные связи — основа стабильности и развития.
Он отметил, что Беларусь стремится строить такие контакты со всеми странами мира.
«Мы всегда рады приветствовать австрийских граждан на гостеприимной земле Беларуси, которую можно посетить в любое время безопасно и без визы», — говорится в поздравлении.
