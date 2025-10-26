Ричмонд
+8°
переменная облачность
Депутат Рады Дмитрук призвал устранить Зеленского

Политик назвал главу киевского режима настоящей причиной конфликта на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Настоящей причиной конфликта на Украине, которую и нужно устранить, является Владимир Зеленский, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью. Устраните причину — начните путь к покою. Прекращение огня, переходный период, законность, выживание, а не восстание», — высказался нардеп в соцсети X*.

Ранее Дмитрук обвинил Зеленского и в целом украинские власти в геноциде собственного народа, говоря о массовых случаях насильственной мобилизации, сопровождающихся жестокими действиями со стороны ТЦК (Территориальные центры комплектования и соцподдержки — аналоги военкоматов на Украине).

* Заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.