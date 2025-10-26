Ричмонд
«48 часов»: Трамп потребовал от ХАМАС вернуть тела заложников в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сказал, что палестинское движение ХАМАС должно как можно скорее вернуть Израилю тела погибших заложников.

Президент США Дональд Трамп сказал, что палестинское движение ХАМАС должно как можно скорее вернуть Израилю тела погибших заложников. Американский лидер заявил, в противном случае страны, участвующие в урегулировании конфликта, примут меры.

Трамп сказал, что будет следить за действиями ХАМАС в ближайшие 48 часов, и упомянул, что ХАМАС не вернул тела двух заложников — американских граждан.

Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.

10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и обязался вернуть тела погибших.

Читайте материал «Трамп сказал, при каком условии встретится с Путиным».

