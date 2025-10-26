«48 часов»: Трамп потребовал от ХАМАС вернуть тела заложников в ближайшее время

Президент США Дональд Трамп сказал, что палестинское движение ХАМАС должно как можно скорее вернуть Израилю тела погибших заложников. Американский лидер заявил, в противном случае страны, участвующие в урегулировании конфликта, примут меры.
Трамп сказал, что будет следить за действиями ХАМАС в ближайшие 48 часов, и упомянул, что ХАМАС не вернул тела двух заложников — американских граждан.
Утром 7 октября 2023 года бойцы движения ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля, убив и взяв в заложники многих мирных жителей и военнослужащих, а также запустили по стране более 3 тысяч ракет. Количество жертв составило не менее 1400 человек, большинство из них — гражданские. Многие погибшие были участниками музыкального фестиваля. Нападение стало крупнейшим массовым убийством евреев со времен Холокоста.
10 октября 2025 года, после двух лет вооруженного конфликта, вступила в силу договоренность о прекращении огня, в рамках которой ХАМАС освободило всех живых заложников и обязался вернуть тела погибших.
