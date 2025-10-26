Путин провел совещание с Герасимовым, рассказал Песков

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления объединенной группировки войск и провел совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова, а также командующими группировками, задействованными в СВО.