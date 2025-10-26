Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин лично прибыл на пункт управления войсками СВО: что ему доложили о фронте

Президент России Владимир Путин посетил вместе с начальником Генштаба Вооружённых Сил РФ — первым заместителем министра обороны генералом армии Валерием Герасимовым один из пунктов управления объединённой группировки войск, которые задействованы в СВО на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Источник: Life.ru

«Президент провёл совещание с участием начальника Генштаба Валерия Герасимова и командующих группировками, которые задействованы в СВО. Все они подробно доложили верховному главнокомандующему о ситуации на линии соприкосновения», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, военнослужащие предоставили верховному главнокомандующему полную информацию о положении дел на фронте.

Днём ранее стало известно, что начальник Генштаба Вооружённых Сил РФ — первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов прибыл в место расположения командования группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении в зоне СВО. Генерал заслушал доклады военнослужащих и обсудил с ними дальнейшие задачи по спецоперации, а также похвалил за успехи по освобождению территории ДНР.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше