Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Президент США прибыл в Малайзию в воскресенье в рамках турне по Азии.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Малайзию в рамках своего азиатского турне. Сразу после прибытия он объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей.

Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул не мог сразу отправиться в Малайзию из-за траура по королеве-матери Сирикит, но всё же решил совершить поездку и попросил перенести подписание договора на утро воскресенья, сообщает AFP.

В социальной сети Truth Social Трамп написал, что стороны подпишут важный мирный договор, и выразил соболезнования «великому народу Таиланда».

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжавшийся пять дней в июле, привёл к гибели более 40 человек и массовой эвакуации населения. Американский президент активно участвовал в переговорах, что помогло достичь прекращения огня между Бангкоком и Пномпенем.

Поездка Трампа в Малайзию — часть его азиатского турне. Также он посетит Южную Корею и встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг. Президент США заявил о готовности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше