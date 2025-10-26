Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжавшийся пять дней в июле, привёл к гибели более 40 человек и массовой эвакуации населения. Американский президент активно участвовал в переговорах, что помогло достичь прекращения огня между Бангкоком и Пномпенем.