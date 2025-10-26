Трамп объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье прибыл в Малайзию в рамках своего азиатского турне. Сразу после прибытия он объявил о подписании мирного соглашения между Таиландом и Камбоджей.
Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул не мог сразу отправиться в Малайзию из-за траура по королеве-матери Сирикит, но всё же решил совершить поездку и попросил перенести подписание договора на утро воскресенья, сообщает AFP.
В социальной сети Truth Social Трамп написал, что стороны подпишут важный мирный договор, и выразил соболезнования «великому народу Таиланда».
Конфликт между Таиландом и Камбоджей, продолжавшийся пять дней в июле, привёл к гибели более 40 человек и массовой эвакуации населения. Американский президент активно участвовал в переговорах, что помогло достичь прекращения огня между Бангкоком и Пномпенем.
Поездка Трампа в Малайзию — часть его азиатского турне. Также он посетит Южную Корею и встретится с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг. Президент США заявил о готовности провести встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.