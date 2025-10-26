Путину доложили в пункте управления войсками СВО о взятии 10,5 тысяч бойцов ВСУ в два «котла»

Президенту России Владимиру Путину доложили о положении дел на Купянском и Красноармейском направлениях во время посещения пункта управления объединённой группировки войск, задействованных в СВО на Украине. Офицеры ему доложили на совещании, что на первом участке фронта в окружении находится до 5 тысяч украинских военнослужащих, а на втором — около 5,5 тысячи. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.