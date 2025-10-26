Ричмонд
Камбоджа выдвинула Трампа на соискание Нобелевской премии мира

Страна хочет отблагодарить главу США за помощь в урегулировании конфликта с Таиландом.

Источник: Аргументы и факты

Камбоджа выдвинула кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира за содействие в урегулировании конфликта с Таиландом, заявил камбоджийский премьер-министр Хун Манет.

«Глава Соединенных Штатов спас мирные жизни. И это желание нашего камбоджийского народа выразить ему признательность», — отметил Манет, выступая с заявлением на полях 47-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в столице Малайзии, Куала-Лумпуре.

Пограничный конфликт между Камбоджей и Таиландом шел с 24 по 29 июля и завершился прекращением огня при посредничестве США, Китая и Малайзии. Сегодня, 26 октября, камбоджийский и таиландский премьер-министры в присутствии Трампа подписали на полях саммита АСЕАН документ о «мирной сделке».

