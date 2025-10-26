Ричмонд
В Раде нашли виновника конфликта с Россией, из-за которого Украина «истекает кровью»

Пока нынешний глава украинского режима Владимир Зеленский остаётся у власти, Украина «истекает кровью». Такое мнение в соцсети Х высказал депутат Верховной Рады Артём Дмитрук. По его словам, Зеленский виноват в развязывании конфликта в стране.

Источник: Life.ru

«Все говорят о мире, но мало кто называет настоящую причину войны — Зеленского. Пока он у власти, Украина истекает кровью», — написал он.

Политик отметил, что путь к миру возможен только после устранения причины конфликта. В своём сообщении Дмитрук фактически призвал к смене власти в Киеве, заявив о необходимости «прекращения огня, переходного периода и восстановления законности».

Ранее сообщалось, что возможная замена Владимира Зеленского на другого политика, в том числе Валерия Залужного, не изменит ситуацию вокруг Украины. Потенциальная смена власти — это как «тараканьи бега», исход подобных перестановок не имеет значения для развития событий.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

