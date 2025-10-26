Ричмонд
Герасимов: ВС РФ окружили ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова

В кольце находится 31 украинский батальон.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные окружили подразделения ВСУ в районе Красноармейска и Димитрова в Донецкой Народной Республике, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе президенту Владимиру Путину.

Он подчеркнул, что всего в кольце благодаря действиям бойцов группировки войск «Центр» находится 31 украинский батальон.

Уточним, что Путин как верховный главнокомандующий посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с Герасимовым и командующими группировками, которые задействованы в зоне СВО.