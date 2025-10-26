Путин объявил о завершении испытаний ракеты «Буревестник»

О том, что Путин словами о новом оружии мог анонсировать демонстрацию ракеты «Буревестник», говорил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, «Буревестник» относится к категории оружия «Судного дня», поскольку его применение возможно только в случае глобальной ядерной войны.